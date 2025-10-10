Трамп погрожує “масовим підвищенням” мит на імпорт із Китаю і не бачить сенсу зустрічатися з Сі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає «масове» підвищення тарифів на китайський імпорт і не бачить підстав для запланованої за два тижні зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, предає Reuters.

У дописі на Truth Social Трамп написав, що США «обчислюють» масштабне збільшення мит на товари з Китаю. Він також заявив, що Пекін розсилає по світу листи про намір запровадити експортні обмеження на всі елементи виробництва, пов’язані з рідкоземельними матеріалами. На його думку, це могло б «заблокувати ринки» і ускладнити життя «практично для кожної країни світу, особливо для Китаю».

Трамп додав, що не спілкувався з Сі Цзіньпіном, оскільки «немає жодної причини» це робити. Запланована зустріч у Південній Кореї, за його словами, не є актуальною з огляду на поточні розбіжності. Адміністрація не надала додаткових деталей щодо можливих термінів чи рівня нового тарифного пакета.

