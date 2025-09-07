Трамп погрожує Чикаго війною

Президент США Дональд Трамп продовжує ескалацію погроз щодо американських міст, цього разу націлившись на Чикаго. У суботу він опублікував пост у соцмережі Truth Social: «Чикаго дізнається, чому його називають Департаментом ВІЙНИ», передає AFP.

Губернатор штату Іллінойс Джей Бі Прітцкер різко відреагував на публікацію: «Президент США загрожує війною американському місту. Це не жарт і не норма. Іллінойс не налякає прагнучий стати диктатором політик».

У пості Трамп також розмістив зображення, створене штучним інтелектом, з підписом: «Я люблю запах депортацій вранці» — відсилання до культового фільму «Апокаліпсис сьогодні» 1979 року, де головний герой говорить про запах напалму.

Трамп поступово нарощує тиск на Чикаго ще з кінця серпня, погрожуючи застосувати аналогічні заходи, як у Вашингтоні, де він розмістив Національну гвардію та збільшив кількість федеральних агентів, що викликало протести та масові акції. У суботу тисячі протестувальників у Чикаго вийшли на вулиці з плакатами «Припиніть цей фашистський режим!» та «Ні Трампу, ні військам», проходячи повз Trump Tower і виказуючи протест перед будівлею.

Подібні протести пройшли й у Вашингтоні, де демонстранти несли перевернуті прапори США, символізуючи загрозу для країни, та вимагали припинити «окупацію» міста.

Раніше Трамп застосовував аналогічні заходи в Лос-Анджелесі та Вашингтоні, що викликало протест місцевих жителів і критику за авторитарні методи дій федеральних агентів. Він також погрожував повторити подібні «сплески» в інших містах з демократами на чолі — Балтиморі та Новому Орлеані.

Раніше Трамп підписав указ про перейменування Пентагону на «Департамент війни», заявивши, що це «послання світу про перемогу». Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що США рішуче застосовуватимуть силу для досягнення цілей, без вибачень.