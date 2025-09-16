        Політика

        Трамп подав до суду на газету The New York Times, вимагаючи 15 мільярдів доларів

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 10:22
        Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
        Президент США Дональд Трамп оголосив у своїх соціальних мережах, що подає в штаті Флорида позов до газети The New York Times.

        “Сьогодні я маю честь подати позов про наклеп і дифамацію на суму 15 мільярдів доларів проти The New York Times — однієї з найгірших і найрозбещеніших газет в історії нашої країни, яка фактично перетворилася на “рупор” радикальної лівої Демократичної партії”, — написав Трамп.

        За словами президента США, газета “десятиліттями” поширювала неправду про нього самого, його сім’ю, бізнес і американську націю в цілому. Також в якості претензії Трамп згадав підтримку газетою кандидата в президенти Камали Гарріс. Він назвав це “найбільшим незаконним внеском у передвиборчу кампанію в історії”.

        Трамп неодноразово подавав позови до медіакорпорацій — і іноді їх вигравав. У листопаді 2024 року, ще будучи кандидатом у президенти, він подав позов до телеканалу CBS і компанії Paramount через інтерв’ю Камали Гарріс. У підсумку Paramount погодилася виплатити 16 мільйонів доларів для врегулювання позову.


