Трамп подав до суду на газету The New York Times, вимагаючи 15 мільярдів доларів

Президент США Дональд Трамп оголосив у своїх соціальних мережах, що подає в штаті Флорида позов до газети The New York Times.

“Сьогодні я маю честь подати позов про наклеп і дифамацію на суму 15 мільярдів доларів проти The New York Times — однієї з найгірших і найрозбещеніших газет в історії нашої країни, яка фактично перетворилася на “рупор” радикальної лівої Демократичної партії”, — написав Трамп.

За словами президента США, газета “десятиліттями” поширювала неправду про нього самого, його сім’ю, бізнес і американську націю в цілому. Також в якості претензії Трамп згадав підтримку газетою кандидата в президенти Камали Гарріс. Він назвав це “найбільшим незаконним внеском у передвиборчу кампанію в історії”.

Трамп неодноразово подавав позови до медіакорпорацій — і іноді їх вигравав. У листопаді 2024 року, ще будучи кандидатом у президенти, він подав позов до телеканалу CBS і компанії Paramount через інтерв’ю Камали Гарріс. У підсумку Paramount погодилася виплатити 16 мільйонів доларів для врегулювання позову.