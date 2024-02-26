Політика

Трамп подав апеляцію у справі про шахрайство

26 Лютого 2024 20:57
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45-й президент США Дональд Трамп / Фото: AP

Колишній президент США Дональд Трамп подав скаргу до апеляційного суду штату Нью-Йорк на рішення судді про зобовʼязання сплатити штраф та відсотки на загальну суму 454 мільйони доларів у цивільній справі про шахрайство.

Про це пише Reuters.

Раніше, 16 лютого, Трампа визнали винним у шахрайстві, змові, видачі неправдивих фінансових звітів і фальсифікації ділової документації. Таке шахрайство мало сприяти отриманню кращих умов позик. 

Зокрема, сторона обвинувачення казала, що він завищив свій статок на 3,6 мільярда доларів у фінансових звітах, наданих банкам. 

За рішенням суду, експрезидент та його компанії мають сплатити штраф у розмірі 354,9 мільйона доларів, решта суми — це відсотки. Серед іншого — Трампу обмежили можливість вести бізнес у штаті. Він, зі свого боку, заперечував правопорушення і називав рішення суду «політичною вендетою».

У цій справі суддя оштрафував і синів Трампа — Дональда-молодшого та Еріка — на 4 мільйони доларів кожного. Обидва заперечують свою провину та доєдналися до апеляції. Також вироки у справі отримали двоє працівників Trump Organization.


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