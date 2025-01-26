Трамп переконаний, що жителі Гренландії самі хочуть приєднання до США

Президент США Дональд Трамп переконаний, що жителі Гренландії хочуть стати частиною його країни. Він заявив, що лише США можуть забезпечити свободу мешканців острова.

Про це повідомляє BBC.

За словами Трампа, США неодмінно отримають Гренландію, оскільки це є «абсолютною необхідністю» для міжнародної безпеки, а 57 тисяч місцевих жителів прагнуть приєднатися до США.

“Не знаю, які претензії має Данія, але якщо вони не дозволять цього, це буде дуже недружній крок, адже це питання захисту вільного світу”, — додав президент США.

Дональд Трамп заявляв про бажання придбати Гренландію час свого першого терміну ув 2019 році і наголошував, що контроль США над Гренландією є “абсолютною необхідністю” для міжнародної безпеки. Після перемоги на виборах у 2024 році він відновив розмови про купівлю острова.