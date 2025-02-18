Політика

Трамп оголосив про ліквідацію в Сирії “лідера терористів” з “Аль-Каїди”
18 Лютого 2025 08:21
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Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social у ніч на 18 лютого, що американські війська ліквідували учасника терористичного угруповання “Аль-Каїда”.

“Цими вихідними 15-16 лютого американські війська завдали високоточного авіаудару по одному з членів “Аль-Каїди” в Сирії. Лідер терористів співпрацював з “Аль-Каїдою” по всьому регіону”, – заявив Трамп. Він не розкрив ім’я терориста.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) раніше заявило, що 15 лютого американські військові ліквідували на північному заході Сирії “високопоставленого співробітника фінансового і логістичного відділу” терористичної організації “Хуррас ад-Дін”, пов’язаної з “Аль-Каїдою”.


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