Трамп оголосив про ліквідацію в Сирії “лідера терористів” з “Аль-Каїди”

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social у ніч на 18 лютого, що американські війська ліквідували учасника терористичного угруповання “Аль-Каїда”.

“Цими вихідними 15-16 лютого американські війська завдали високоточного авіаудару по одному з членів “Аль-Каїди” в Сирії. Лідер терористів співпрацював з “Аль-Каїдою” по всьому регіону”, – заявив Трамп. Він не розкрив ім’я терориста.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) раніше заявило, що 15 лютого американські військові ліквідували на північному заході Сирії “високопоставленого співробітника фінансового і логістичного відділу” терористичної організації “Хуррас ад-Дін”, пов’язаної з “Аль-Каїдою”.