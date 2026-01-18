Трамп оголосив мита проти восьми союзників по НАТО у межах кампанії щодо придбання Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 10% мит на імпорт з восьми країн НАТО, зокрема Данії, до моменту досягнення угоди про купівлю Гренландії Сполученими Штатами, повідомляє Axios.

Про це Трамп повідомив у суботу, зазначивши, що мита набудуть чинності з 1 лютого і зростуть до 25% у червні. Під обмеження підпадають Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія та Велика Британія. За словами президента США, тарифи діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості щодо повного придбання Гренландії.

Трамп заявив, що Вашингтон відкритий до переговорів із Данією та іншими країнами, які, за його словами, «поставили під загрозу занадто багато», попри десятиліття американських гарантій безпеки. Він знову наголосив, що США фактично субсидують безпеку союзників по НАТО, а контроль над Гренландією нібито необхідний для стримування загроз з боку Китаю та Росії.

Оголошені мита можуть поставити під загрозу нещодавно укладені торговельні домовленості США з Європейським Союзом та Великою Британією. Це рішення стало найбільш жорстким кроком у кампанії Трампа, спрямованій на встановлення американського контролю над стратегічно важливою арктичною територією, яка століттями перебуває під управлінням Данії.

Названі президентом США країни НАТО раніше заявили про солідарність із Гренландією на тлі американських заяв і нещодавно направили на острів невеликий військовий контингент для розвідувальної місії.

Данія та влада Гренландії засудили погрози з боку США та закликали Білий дім переглянути підхід. У самій Гренландії в суботу відбулися акції протесту. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція віддана принципам суверенітету й незалежності держав, зазначивши, що жодні погрози чи тиск не вплинуть на позицію Парижа, зокрема щодо України та Гренландії.

Водночас заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що Данія нібито не здатна захистити Гренландію, аргументуючи це розмірами її економіки та військових сил. Він не згадав, що Данія є членом НАТО, де діє принцип колективної оборони.

Наразі залишається незрозумілим, на якій правовій підставі адміністрація США планує запровадити ці мита. Основний механізм, який Білий дім використовував для тарифної політики, перебуває під розглядом Верховного суду США, рішення якого очікують найближчим часом.

Останні заяви свідчать, що Трамп продовжує використовувати тарифний тиск як інструмент для примусу інших держав до переговорів, цього разу у спробі домогтися придбання Гренландії.