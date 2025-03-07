Трамп обмежив повноваження Маска

Президент США Дональд Трамп скликав Кабінет Міністрів і очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, щоб уточнити їхні повноваження.

Під час засідання Трамп наголосив, що остаточні рішення у відомствах ухвалюють міністри, а не Маск, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами чиновників, президент зазначив, що DOGE має консультативну роль і не може ухвалювати односторонні рішення щодо персоналу та політики. Це стало відповіддю на масові звільнення державних службовців, ініційовані Маском, які викликали опір як з боку державних відомств так і Конгресу.

Маск під час зустрічі погодився з позицією Трампа і визнав, що його департамент припустився помилок. Трамп підкреслив, що хоче зберегти в уряді здібних працівників, хоча адміністрація все ж прагнутиме скорочень.

Після зустрічі президент заявив у Truth Social, що такі наради проводитимуться раз на два тижні.