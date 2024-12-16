Політика

Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію, але “він може приїхати”
16 Грудня 2024 20:19
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зеленський, трамп
Президент Володимир Зеленський з новообраним главою США Дональдом Трампом / Фото: Офіс президента

Новообраний президент США Дональд Трамп вирішив не запрошувати президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Про це він заявив на пресконференції у своїй резиденції Мар-а-Лаго. 

На запитання журналістів про те, чи Зеленський був серед запрошених, Трамп відповів: “Ні. Але якщо він захотів би прийти, я б його прийняв”.

Раніше повідомлялося, що серед запрошених іноземних лідерів — китайський президент Сі Цзіньпін. Водночас Трамп висловив сумніви щодо його присутності на заході.


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