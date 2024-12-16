Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію, але “він може приїхати”

Новообраний президент США Дональд Трамп вирішив не запрошувати президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Про це він заявив на пресконференції у своїй резиденції Мар-а-Лаго.

На запитання журналістів про те, чи Зеленський був серед запрошених, Трамп відповів: “Ні. Але якщо він захотів би прийти, я б його прийняв”.

Раніше повідомлялося, що серед запрошених іноземних лідерів — китайський президент Сі Цзіньпін. Водночас Трамп висловив сумніви щодо його присутності на заході.