Трамп нарешті визнав Росію агресором, — Politico

Президент США Дональд Трамп уперше прямо визнав Росію агресором у війні проти України.

Про це повідомляє Politico.

“Цього тижня загинуло 8 000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше”, – зазначив Трамп журналістам, коментуючи втрати сторін.

До цього Трамп відмовлявся прямо звинувачувати Москву. У лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю голосувала проти резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності України, а також виступила проти заяви G7, де Росію називали агресором.

У квітні президент США навіть покладав провину на Київ, заявивши, що “не можна почати війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе”.