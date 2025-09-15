        Політика

        Трамп нарешті визнав Росію агресором, — Politico

        Федір Олексієв
        15 Вересня 2025 12:32
        
        Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
        Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

        Президент США Дональд Трамп уперше прямо визнав Росію агресором у війні проти України.

        Про це повідомляє Politico.

        “Цього тижня загинуло 8 000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше”, – зазначив Трамп журналістам, коментуючи втрати сторін.

        До цього Трамп відмовлявся прямо звинувачувати Москву. У лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю голосувала проти резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності України, а також виступила проти заяви G7, де Росію називали агресором.

        У квітні президент США навіть покладав провину на Київ, заявивши, що “не можна почати війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе”.


