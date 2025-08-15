        Політика

        Трамп і Путін прибули на Аляску: сьогодні вони проведуть першу особисту зустріч після початку повномасштабного вторгнення 

        Федір Олексієв
        15 Серпня 2025 22:02
        Увечері п’ятниці Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть першу особисту зустріч після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зустріч пройде на військовій база Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, Аляска.

        Згідно з офіційним повідомленням Білого дому, зустріч Трампа та Путіна запланована на 22:00 за київським часом. Тим часом у кремлі кажуть, що зустріч стратує о 22:30.

        Спочатку очікувалось, що розмова між Трампом і Путіним відбудеться тет-а-тет, проте у Білому домі вирішили змінити формат. Переговори пройдуть у складі трьох представників з кожного боку.

        До Трампа приєднаються державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник у справах Близького сходу Стів Віткофф.

        З російського боку крім Путіна буде голова МЗС Сергій Лавров та помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

        Сам саміт буде проходити у закритому форматі, а вже після цього будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.

        Напередодні зустрічі Трамп неодноразово заявляв, що хотів би досягти негайного припинення вогню в Україні, однак він не впевнений, що це станеться.


