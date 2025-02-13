Трамп і Путін можуть спробувати домовитися про перемир’я до Великодня або 9 травня, – FT

Західні та українські чиновники вважають, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть спробувати досягти припинення вогню до Великодня або 9 травня.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами одного з українських посадовців, Путін зацікавлений у тому, щоб погодження угоди відбулося в “символічний день”.

Водночас, як зазначає видання, у розмові з Трампом Путін дав зрозуміти, що Росія не змінила своїх цілей, зокрема прагне перешкодити інтеграції України в західні структури.

Також Москва вимагає від України поступитися контролем над чотирма частково окупованими південно-східними регіонами.

FT пише, що Україна та європейські союзники занепокоєні можливістю угоди між Вашингтоном і Москвою, яка може бути невигідною для Києва.

“Трамп готовий домовлятися з Путіним за рахунок України та водночас наполягає, щоб Україна платила йому мінеральними ресурсами. Питання в тому, що зробить Україна і Європа”, — сказав професор політології Київської школи економіки Володимир Кулик.

12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним. За словами Трампа, вони домовилися про негайний початок переговорів.

Після розмови з Путіним Трамп зателефонував Зеленському. Вони обговорили можливості досягти миру, готовність співпрацювати, а також підготовку угоди між Україною і США про безпеку та економічну і ресурсну співпрацю.