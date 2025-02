Трамп після розмови з Путіним зателефонував Зеленському

Президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив Зеленський, вони обговорили можливості досягнення миру, співпрацю на рівні команд та розвиток технологічного сектору, зокрема виробництва дронів. Також йшлося про підготовку нової угоди щодо безпеки, економічної та ресурсної взаємодії між країнами.

“Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом.

Обговорили нашу розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним”, – повідомив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна більше за всіх хоче миру: “Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let’s get it done”.

Сторони також домовились про подальші контакти та зустрічі.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp