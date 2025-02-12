Трамп провів телефонну розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Американський лідер назвав бесіду “тривалою та дуже продуктивною”. За його словами, вони обговорили низку тем, зокрема ситуацію в Україні, Близькому Сході, питання енергетики, розвиток штучного інтелекту та “силу долара”.

“Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням держав одна одної. Ми також домовилися, що наші відповідні команди почнуть переговори (щодо припинення війни РФ проти України) негайно, і ми почнемо з того, що подзвонимо президенту України Зеленському, щоб повідомити його про розмову, що відбулася, що я і зроблю прямо зараз”, – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він доручив очолити переговори держсекретареві США Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волтцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу.