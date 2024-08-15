Політика

Трамп говорив з Нетаньягу – щодо припинення вогню
15 Серпня 2024 08:36
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ізраїль, трамп
Дональд Трамп / AP

У середу кандидат у президенти США Дональд Трамп мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу щодо припинення вогню в Газі та питання заручників.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на два джерела у США, поінформовані про телефонну розмову.

У четвер в Досі відбудеться вирішальний раунд переговорів за участю високопосадовців США, Катару, Єгипту та Ізраїлю, які спробують закрити розбіжності, що залишилися між Ізраїлем і ХАМАС.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан П’єр заявила на брифінгу для журналістів у середу, що дуже важливо досягти угоди, щоб звільнити заручників, принести полегшення палестинцям у Газі і зменшити регіональну напруженість.

ХАМАС утримує 115 заручників у Газі, де було вбито близько 39 900 палестинців.

Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа мав на меті заохотити Нетаньягу погодитися на угоду. Водночас співрозмовник видання не знає, чи справді колишній президент сказав це Нетаньягу.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю не заперечив факт про телефонну розмову. У передвиборчому штабі Трампа відмовилися від коментарів.

Минулого місяця Трамп заявив в інтерв’ю Fox News, що Ізраїль повинен якомога швидше припинити війну в Газі і повернути заручників.

Під час зустрічі з Нетаньягу у своїй резиденції Мар-а-Лаго на наступний день після інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що ситуація із заручниками дуже складна, і що їх потрібно негайно повернути.


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