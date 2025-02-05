Політика

Трамп хоче “вирівняти” Сектор Гази та забезпечити його економічний розвиток
5 Лютого 2025 07:43
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Президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху / Фото: AP
Президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху / Фото: AP

США мають намір взяти під контроль Сектор Гази, та забезпечити “економічний розвиток” у регіоні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу з прем’єр-міністром Ізраїлю у Вашингтоні.

За словами Трампа, Газа “протягом десятиліть була символом смерті та руйнування”, і вона не повинна знову переживати окупацію тими, хто “жив там у жалюгідних умовах”.

Президент США заявив, що Вашингтон має намір “взяти під свій контроль Сектор Гази” та реалізувати в ньому власний план. Він наголосив, що хоче “вирівняти” територію анклаву.

“Ми будемо володіти цим місцем і відповідати за демонтаж усіх небезпечних боєприпасів та зброї”, — заявив Трамп.

Після цього, за його словами, у Газі почнеться “економічний розвиток”, що створить “необмежену кількість робочих місць і житла”. Однак поки не зрозуміло, хто саме має заселити оновлений анклав.

Трамп також заявив, що бачить у цьому проєкті “довгострокову модель володіння”, яка сприятиме стабільності в регіоні.

“Усім, з ким я спілкувався, подобається ідея того, що Сполучені Штати контролюватимуть цю територію, розвиватимуть її та створять тисячі робочих місць. Я вивчав це питання дуже ретельно впродовж багатьох місяців”, — заявив Трамп.


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