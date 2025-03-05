Політика

Трамп хоче “покращити” угоду про корисні копалини, – ЗМІ
5 Березня 2025 08:23
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Угода між Україною і США про корисні копалини може зазнати змін, оскільки президент Дональд Трамп прагне зробити її “більшою й кращою”.

Як повідомляє CBS News із посиланням на джерела, нинішній варіант угоди не є остаточним, і її параметри можуть бути переглянуті.

Міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі CBS News заявив, що угода наразі не перебуває на столі переговорів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду зі США “у будь-який час і в будь-якому зручному форматі”. Він також наголосив, що Україна готова “швидко працювати” для завершення війни “під сильним лідерством” Трампа.


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