Трамп анонсував підвищення мит для Індії через операції з російською нафтою

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що суттєво підвищить мита на товари з Індії через її торгівельні операції з російською нафтою.

Про це пише Reuters.

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“Індія не лише купує величезні обсяги російської нафти, вона ще й продає значну частину цієї нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська воєнна машина. Через це я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США”, — написав Трамп на платформі Truth Social.

Трамп не уточнив, якими саме будуть ці мита.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп заявив, що введе 25% мита на імпорт товарів з Індії та додав, що п’ята за величиною економіка світу також зіткнеться з іншими санкціями, але деталей не надав.

У вихідні два джерела в уряді Індії повідомили Reuters, що країна продовжить купувати нафту з Росії попри погрози Трампа.