Трагедія на Тернопільщині: 13-річний хлопець помер від удару струмом

У місті Бучач Тернопільської області від удару електричним струмом загинув загинув 13-річний хлопчик.
Про це повідомили в поліції Тернопільської області.
Трагедія сталась у місті Бучач Тернопільської області на вулиці Галицькій. Біля недіючого приміщення магазину електричний струм вдарив 13-річного хлопчика. Поліція на місці трагедії виявила кабель, який був під напругою.
Медики госпіталізували дитину та намагались врятувати, проте хлопець помер.
Поліція встановила, що приміщення, біля якого сталась трагедія, належить двом місцевим жителям.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.