        Трагедія на Київщині: жінку розірвало вибухом біля смітника, чоловік у лікарні

        Віктор Алєксєєв
        15 Вересня 2025 17:27
        Ілюстративне фото / Фото pixabay.com
        На Київщині поліція розслідує обставини смертельного вибуху, що стався сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 у селі Морозівка Баришівської громади.

        За попередньою інформацією, неподалік смітника здетонував невідомий предмет. Внаслідок вибуху 57-річна місцева жителька загинула на місці. Її 40-річний односелець отримав тілесні ушкодження та перебуває в лікарні.

        На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та медики. Правоохоронці вилучають речові докази, опитують свідків і встановлюють походження вибухонебезпечного предмета.

        Розслідування триває.


