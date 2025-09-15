Трагедія на Київщині: жінку розірвало вибухом біля смітника, чоловік у лікарні

США ознайомилися з українськими родовищами в межах угоди про надра

Колишні поліцейські підкинули наркотики і переказали гроші слідчій, щоб зламати її кар’єру

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та медики. Правоохоронці вилучають речові докази, опитують свідків і встановлюють походження вибухонебезпечного предмета.

За попередньою інформацією , неподалік смітника здетонував невідомий предмет. Внаслідок вибуху 57-річна місцева жителька загинула на місці. Її 40-річний односелець отримав тілесні ушкодження та перебуває в лікарні.

На Київщині поліція розслідує обставини смертельного вибуху, що стався сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 у селі Морозівка Баришівської громади.