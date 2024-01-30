Економіка

Торік до бюджету України надійшло рекордно багато грошей від акцизів на тютюн

30 Січня 2024 18:03
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бюджет

У 2023 році до держбюджету України надійшло рекордно багато грошей від акцизів на тютюнові та нікотинові вироби — 80,3 млрд грн. Це на 36% більше ніж у 2022 році та на 26,5% більше ніж у 2021-му.

Про це написала громадська організація “Життя“.

У 2022 році з акцизів було переказано 59 млрд грн, у 2021 році — 63,5 млрд грн. Основне, що вплинуло на такі високі прибутки в бюджет, кажуть експерти, — це реалізація 7-річного плану щорічного підвищення тютюнових акцизів на 20%.

Таким було зобов’язання України перед ЄС. Кінцева мета була — встановити акциз на сигарети не менш як 90 євро за 1000 сигарет. Проте через девальвацію гривні через велику війну з Росією таких цифр не вдасться досягти — максимум буде 70 євро за 1000 цигарок.


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