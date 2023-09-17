Політика

Токмак стане опорним пунктом другої головної лінії оборони Росії – розвідка

17 Вересня 2023 12:26
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розвідка британії, токмак

Останніми днями російські військові, ймовірно, «посилили оборону» довкола окупованого Токмака на півдні України, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як кажуть у розвідці, армія РФ розгортає довкола міста додаткові блокпости, «їжакові» протитанкові укріплення, а також копає нові окопи.

«Токмак готується стати «стрижнем» другої головної лінії оборони Росії. Покращення оборони міста, ймовірно, свідчить про зростаюче занепокоєння Росії щодо тактичного проникнення українських військ через першу основну лінію оборони на півночі», – пише розвідка.

Нагадаємо, Токмак розташований на окупованій частині Запоріжжя.


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