Ткаченко закликав Захід до бойкоту російської культури

Міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до союзників країни на Заході із закликом оголосити бойкот російській культурі, зокрема запровадити заборону на виконання музики Чайковського та інших російських композиторів аж до закінчення війни в Україні.

У своїй статті, опублікованій у британській газеті Guardian, Ткаченко пояснює, що подібний бойкот не спричинить “скасування Чайковського”, але стане свого роду “паузою у виконанні його творів доти, доки Росія не припинить своє кровопролитне вторгнення”.

Подібний крок буде правильним з урахуванням того, що ця війна – “цивілізаційна битва за культуру та історію”, в якій Москва активно намагається зруйнувати українську пам’ять та культуру, проштовхуючи ідею, що Росія та Україна утворюють єдиний народ, розмірковує міністр.

“Багато представників культури в Україні звертають увагу на те, що Росія енергійно використовує свою культурну спадщину як один із інструментів у ході цієї війни. Зокрема, під час російської окупації Херсона на міських вулицях розміщувалися білборди з портретом Пушкіна та текстом, який вказував на його зв’язок із цим містом”, – нагадав Ткаченко.