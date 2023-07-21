Заява Ткаченка вже у Раді, розгляд на найближчому засіданні, – Стефанчук

Верховна Рада вже отримала заяву на звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, та розгляне її на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні”, – повідомив Стефанчук і опублікував заяву.