Політика

Комітет із питань гуманітарної політики не підтримав відставку Ткаченка

26 Липня 2023 11:28
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ткаченко

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це йдеться в повідомленні профільного парламентського комітету у Фейсбуці.

“Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка”, – зазначається в повідомленні.

Зазначається, що питання про відставку Ткаченка буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.


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