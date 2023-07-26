Комітет із питань гуманітарної політики не підтримав відставку Ткаченка

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це йдеться в повідомленні профільного парламентського комітету у Фейсбуці.

“Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка”, – зазначається в повідомленні.

Зазначається, що питання про відставку Ткаченка буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України.