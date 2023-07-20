Політика

Зеленський запропонував прем’єру розглянути заміну Ткаченка

20 Липня 2023 22:45
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зеленський, ткаченко

Президент Володимир Зеленський запропонував премʼєр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Цю посаду наразі обіймає Олександр Ткаченко.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

“Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив прем’єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України”, – сказав Зеленський.

Також Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади в Україні.

“Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають — спочатку перемога”, — наголосив він.

За час роботи на посаді глави Мінкульту на адресу Олександра Ткаченка неодноразово надходила критика щодо його політики. Наприклад, Ткаченко виступив проти закриття музею Булгакова у Києві, до чого закликала Спілка письменників України; казав, що не вважає свого ексколегу з фракції “Слуга Народу” Олександра Дубінського елементом “російської мережі дезінформації”, як про це заявляли у США; не виключав співпрацю з “корисними” росіянами після війни тощо.


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