Техно

The Washington Post: X Ілона Маска робить крен вправо і тоне

28 Жовтня 2023 11:20
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Twitter

Соцмережа X (колишній Twitter) втрачає користувачів, які пишуть твіти. Як пише The Washington Post, за рік їхня кількість скоротилася більш ніж на 30%.

Компанія, яку придбав Ілон Маск, втрачає рекламодавців та доходи. При Маску соцмережа, яка колись була центром новин і дебатів, помітно зрушила вправо, особливо в США. Аналіз десятків консервативних і правих лідерів громадської думки та медійних фігур показав, що у багатьох із них кількість передплатників зросла в день, коли Маск став власником компанії, і продовжує зростати вищими темпами, ніж за колишнього власника Twitter.

Жоден із десятків популярних ліберальних і лівих акаунтів не показав такої самої закономірності.

Люди, які працювали з Маском і генеральним директором X Ліндою Яккаріно, кажуть, що вони мають намір перетворити компанію на самостійну платформу для авторського контенту, де люди зможуть дивитися оригінальні шоу, подібні до шоу американського ведучого, колишнього співробітника Fox News Такера Карлсона.

У свою чергу Business Insider стверджує, що Ілон Маск хоче перетворити соцмережу X на сайт знайомств та цифровий банк.

Бізнесмен планує додати нові функції до соцмережі, щоб потім їх монетизувати, повідомляє видання.


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