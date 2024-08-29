The Washington Post: Павло Дуров створив притулок для мисливців на дітей

Коли у квітні засновник Telegram Павло Дуров сидів у своєму офісі в Дубаї з Такером Карлсоном, він доніс до нього піднесене послання: людству необхідний нейтральний застосунок для обміну повідомленнями, такий як Telegram, що поважає “приватне життя і свободу людей”.

Це бачення принесло Дурову шалений успіх. Telegram зібрав понад 950 мільйонів користувачів, приваблених вільною атмосферою та обіцянкою не передавати дані правоохоронним органам, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Однак, на думку експертів, завдяки тому, що в сервісі обміну повідомленнями можна знайти все що завгодно, він став одним із найбільших в Інтернеті притулком для мисливців на дітей.

Судові тяжби Дурова у Франції, де йому доведеться внести заставу в розмірі 5,6 мільйона доларів і двічі на тиждень відмічатися в поліції, поки триває розслідування, стали причиною того, що Дуров став знаменитістю серед деяких американських консерваторів. У частині інтернет-простору його змальовують безстрашним воїном свободи слова та боротьби з надмірно завзятою державною владою.

Тим часом критики Дурова кажуть, що його публічний ідеалізм приховує опортуністичну бізнес-модель, яка дає змогу Telegram отримувати прибуток від найгіршого, що може запропонувати Інтернет, включно з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми (CSAM).

“Не думаю, що свобода слова – це його ідеологія… Павло знайшов ідею, яка допомогла його проєкту вирости. І він експлуатував цю тему. Але його поведінка регулярно суперечить його ж публічним гаслам”, – сказав російський інженер-програміст Антон Розенберг, який допомагав створювати Telegram разом із Павлом Дуровим і його братом Миколою 2013 року, а потім посварився з ними і покинув компанію.

В онлайн-світі, розділеному на великі публічні соцмережі та додатки для обміну приватними повідомленнями, Telegram поєднує в собі ці два напрямки. Користувачі можуть вести приватні зашифровані чати, як в iMessage або WhatsApp. Але вони також можуть створювати великі групові чати або публічні “канали”, учасники яких, що іноді налічують сотні тисяч людей, можуть залишатися анонімними і в багатьох випадках непідконтрольними.

За роки існування цей гібридний підхід зробив Telegram популярним додатком для організації політичних акцій, зокрема для дисидентів в умовах репресивних режимів.

Але він також привабливий для терористичних груп, злочинних організацій і сексуальних хижаків, які використовують його як центр для обміну та споживання порнографії без згоди, Deepfake Nude [програмне забезпечення, що використовує ШІ для “роздягання” вдягнених людей на фото та відео], а також незаконних сексуальних зображень і відео з експлуатацією неповнолітніх, каже Алекс Стамос, директор з інформаційної безпеки компанії SentinelOne, що займається питаннями кібербезпеки.

“Через їхню розрекламовану політику відмови від співпраці з правоохоронними органами і той факт, що вони, як відомо, не сканують на наявність CSAM, Telegram привернув великі групи педофілів, які купують і продають матеріали про насильство над дітьми”, – сказав Стамос.

За його словами, це відбувається навіть незважаючи на те, що багато обмінів у Telegram насправді не використовують надійні форми шифрування, доступні в інших додатках для обміну повідомленнями.

Telegram використовується для особистих повідомлень, публічних постів і групових чатів. Тільки розмови один на один можуть бути зашифровані таким чином, що навіть Telegram не зможе отримати до них доступ. І це відбувається тільки в тому випадку, якщо користувачі обирають цю опцію. Тобто компанія може передати все інше урядам, якщо захоче.

До Telegram Дуров заснував соціальну мережу “ВКонтакте”, яка стала російською відповіддю Facebook. Він покинув країну і “ВКонтакте” у 2014 році.

Відтоді “Марк Цукерберг із Росії” колесив світом, але рідко давав інтерв’ю, вважаючи за краще викладати селфі без сорочки в Instagram. Там він також демонстрував розкішний стиль роботи з будь-якого місця, здійснюючи поїздки до Італії, Киргизстану та Антіба на французькій Рив’єрі.

Потім послідував приголомшливий арешт у суботу, який перетворив Дурова на ікону свободи слова в Інтернеті, особливо серед ультраправих.

Пов’язана з QAnon (поширена в США теорія змови і політичний рух ультраправих, що виникли за часів президентства Дональда Трампа) група The Patriot Voice вважає, що затримання Дурова було частиною більш масштабної кампанії з “придушення свободи слова”. Інші користувачі X заявили, що Telegram становить меншу небезпеку для дітей, ніж справжні вороги. Наприклад, організатори церемонії відкриття Олімпійських ігор, які, на їхню думку, влаштували декадентське глузування над Таємною вечерею.

Дуров також отримав похвалу від іншого самопроголошеного захисника свободи слова – Ілон Маск у неділю опублікував хештег #FreePavel разом із роликом, у якому Дуров хвалить його у квітневому інтерв’ю Карлсону.

Колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі припустив, що долі X і Telegram пов’язані: “Сьогодні це Telegram. Завтра це буде X”. Маск відповів емодзі “100”.

Деякі експерти в галузі онлайн-спілкування і захисники недоторканності приватного життя погодилися, що висунуте Францією обвинувачення викликає побоювання за свободу в Інтернеті. Вони вказали, зокрема, на звинувачення, пов’язані з використанням Telegram криптографії, яку також застосовують в iMessage від Apple, WhatsApp від Meta і Signal.

“Французькі правоохоронні органи давно ненавидять шифрування”, – каже професор Школи права Каліфорнійського університету в Ірвайні та колишній спеціальний доповідач ООН з питань свободи слова Девід Кайє.

Стамос погодився, що звинувачення, пов’язані з криптографією, “викликають занепокоєння”, бо “це, схоже, стосується навіть платформ, які активно працюють над запобіганням поширенню матеріалів про сексуальне насильство над дітьми”.

Він сказав, що, хоча Telegram іноді забороняв групи і видаляв контент у відповідь на дії правоохоронних органів, відмова ділитися даними зі слідчими відрізняє його від більшості інших великих технологічних компаній.

На відміну від американських платформ, за законодавством США Telegram не зобов’язаний повідомляти про випадки CSAM у Національний центр допомоги зниклим і експлуатованим дітям (NCMEC). Багато зарубіжних онлайн-платформ роблять це в будь-якому разі – але не Telegram.

“NCMEC намагався змусити їх повідомляти, але вони не зацікавлені в цьому і відомі тим, що не хочуть працювати ні з [правоохоронними органами], ні з будь-ким іще в цій сфері”, – сказав представник NCMEC. Telegram неодноразово ставав інструментом для зберігання, поширення та обміну сексуальними зображеннями дітей.

Південна Корея почала розслідування лабіринту групових чатів Telegram, де анонімні користувачі надсилали фотографії південнокорейських дівчат і жінок, які без їхнього дозволу перетворювалися на сексуальні образи за допомогою штучного інтелекту.

Директор ініціативи з безпеки, довіри та захисту в Корнельському технологічному інституті в Нью-Йорку Алексіос Мантсарліс сказав, що Telegram став фактичною вітриною для творців застосунків ШІ-“оголення”, які порушують правила магазинів застосунків Google і Apple.

“Telegram має подвійну привабливість для постачальників глибокої підробки оголеної натури… Перш за все, він немодерований, тому ви можете уникнути покарання. І я бачив канали, що просувають додатки, які дозволяють вставляти обличчя відомих людей у порноролики. По-друге, це універсальний магазин. Ви можете просувати, продавати й усувати неполадки в роботі вашого інструменту для ШІ-“оголення” в одному й тому самому місці”, – сказав Мантсарліс.

За його словами, Telegram пропонує масштабність і простоту використання, що робить його привабливим для підприємців, які бажають охопити якомога більше клієнтів: “З великою легкістю я знайшов 11 каналів, присвячених просуванню ШІ-“оголення”… У найбільшого з них майже 300 000 підписників”.

Антон Розенберг [колишній співробітник “ВКонтакте” і Telegram] сказав, що Дуров говорить про безпеку Telegram, але насправді застосунок працює по-іншому: “Він може говорити, що Telegram – найбезпечніший месенджер, але сам про безпеку не дбає”.