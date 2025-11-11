Енергоатом відреагував на звинувачення у корупції: Наглядова рада ініціює спеціальне засідання

Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» оприлюднила заяву щодо нещодавніх звинувачень у корупції, які стосуються окремих працівників компанії. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

У заяві наголошується, що Рада ставиться до ситуації «з максимальною серйозністю» та скликає спеціальне засідання для всебічної оцінки фактів і ухвалення подальших кроків. Серед можливих заходів – незалежна перевірка відповідних операцій, а також комплексна оцінка внутрішніх процедур та систем контролю в Енергоатомі.

«Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності та найвищих стандартів доброчесності в межах організації, а також співпраці з органами влади», – зазначено в заяві.

У компанії підкреслили, що всі виявлені порушення, якщо такі будуть підтверджені, матимуть відповідну правову оцінку.

10 листопада в офісі “НАЕК “Енергоатом” були проведені слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та наголосив на необхідності реальних дій проти корупції та прозорості у стратегічних державних підприємствах, зокрема в “Енергоатомі”.

“Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути”, — сказав український лідер.

Як зазначив Зеленський, урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і “працювати так, як це потрібно для результату”.

Також президент наголосив на необхідності результативних дій проти корупції та невідворотності покарання.