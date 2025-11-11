        Кримінал

        Енергоатом відреагував на звинувачення у корупції: Наглядова рада ініціює спеціальне засідання

        Віктор Алєксєєв
        11 Листопада 2025 09:19
        Офіс “Енергоатому” / Фото «Комерсант Український»
        Офіс “Енергоатому” / Фото «Комерсант Український»

        Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» оприлюднила заяву щодо нещодавніх звинувачень у корупції, які стосуються окремих працівників компанії. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

        У заяві наголошується, що Рада ставиться до ситуації «з максимальною серйозністю» та скликає спеціальне засідання для всебічної оцінки фактів і ухвалення подальших кроків. Серед можливих заходів – незалежна перевірка відповідних операцій, а також комплексна оцінка внутрішніх процедур та систем контролю в Енергоатомі.

        «Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності та найвищих стандартів доброчесності в межах організації, а також співпраці з органами влади», – зазначено в заяві.

        У компанії підкреслили, що всі виявлені порушення, якщо такі будуть підтверджені, матимуть відповідну правову оцінку.

        10 листопада в офісі “НАЕК “Енергоатом” були проведені слідчі дії, які здійснюють представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

        Напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та наголосив на необхідності реальних дій проти корупції та прозорості у стратегічних державних підприємствах, зокрема в “Енергоатомі”.

        “Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути”, — сказав український лідер.

        Як зазначив Зеленський, урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і “працювати так, як це потрібно для результату”.

        Також президент наголосив на необхідності результативних дій проти корупції та невідворотності покарання.


