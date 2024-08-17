The Washington Post: Наступ України зриває секретні зусилля щодо часткового припинення вогню з Росією

Україна і Росія мали направити делегації до Дохи цього місяця для переговорів про укладення знакової угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох боків, що було б рівносильно частковому припиненню вогню і дало б обом країнам перепочинок.

Про це пише The Washington Post з посиланням на неназваних дипломатів і чиновників, «знайомих із ходом обговорень»:

Але непрямі переговори, в яких катарці виступали як посередники і зустрічалися окремо з українською та російською делегаціями, були зірвані несподіваним вторгненням України в західну Курську область Росії минулого тижня. Про можливу угоду і запланований саміт раніше не повідомлялося.

Понад рік Росія обрушує на енергосистему України шквал крилатих ракет і ударів безпілотників, завдаючи непоправної шкоди електростанціям і викликаючи вимкнення електроенергії по всій країні. Водночас Україна завдає ударів по російських нафтових об’єктах за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії, які підпалюють нафтопереробні заводи, сховища і резервуари, скорочуючи переробку нафти в Москві приблизно на 15 відсотків і підвищуючи ціни на газ по всьому світу.

За словами чиновників, які, як і інші, говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну дипломатію, деякі учасники перемовин сподівалися, що вони можуть призвести до більш всеосяжної угоди про припинення війни.

Готовність брати участь у переговорах стала для обох країн свого роду зрушенням, принаймні, щодо обмеженого припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість повного припинення вогню тільки в тому разі, якщо Росія спочатку виведе всі свої війська з української території, включно з Кримським півостровом, який Росія захопила й анексувала 2014 року. Володимир Путін зажадав, щоб Україна спочатку поступилася чотирма українськими регіонами – включно з деякими територіями, на яких російських військ ніколи не було, але які Кремль оголосив частиною Росії.

Українські та російські офіційні особи не зустрічалися віч-на-віч для переговорів з перших місяців війни, коли делегації обох сторін зібралися на секретні переговори в Стамбулі. У підсумку ці переговори провалилися. Пізніше обидві сторони домовилися про зернову угоду, внаслідок якої Росія тимчасово зняла морську блокаду, дозволивши Україні переправляти зерно через Чорне море. Ця угода теж зірвалася через кілька місяців, коли Росія вийшла з неї. Інші спроби створити гуманітарні коридори в основному провалилися.

Дипломат, обізнаний про переговори, сказав, що російські офіційні особи відклали зустріч із катарськими чиновниками після вторгнення України на захід Росії. Делегація Москви назвала це «ескалацією», сказав дипломат, додавши, що Київ не попередив Доху про свій транскордонний наступ.

Росія «не скасувала переговори, вона сказала – дайте нам час», – сказав дипломат. За словами співрозмовника, хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію в Доху, Катар відмовився, оскільки не вважає односторонню зустріч корисною.

У відповідь на запитання The Washington Post канцелярія президента України повідомила, що саміт у Досі було відкладено «через ситуацію на Близькому Сході», але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проведе консультації зі своїми партнерами щодо реалізації того, що обговорювалося.

Дипломат, поінформований про перебіг переговорів, сказав, що і Київ, і Москва напередодні саміту сигналізували про свою готовність прийняти цю угоду. Однак високопоставлені чиновники в Києві неоднозначно оцінювали ймовірність успіху переговорів: одні вважали, що шанси на успіх становлять 20 відсотків, а інші, за словами двох осіб, знайомих із ходом переговорів, очікували ще гірших перспектив, навіть якби штурм Курська не відбувся. Але заплановані переговори і потенційна угода, яку тепер відкладено, підвищують ставки на авантюру Зеленського.

Однією з причин, через яку українські посадовці сумніваються у щирості Росії, є її масштабна кампанія з бомбардування української енергетичної інфраструктури останніми тижнями. Нові бомбардування можуть залишити цивільне населення без електрики на кілька годин на день у холодні зимові місяці.

«У нас є тільки один шанс пережити цю зиму, і то, якщо росіяни не почнуть нових атак на енергосистему», – сказав український посадовець, поінформований про перебіг переговорів.

За словами українських і західних чиновників, крок Києва в бік Росії, яка окупувала близько 20 відсотків території України, був частково спрямований на те, щоб дати Україні більше важелів впливу на будь-які майбутні переговори.

Військові аналітики висловлюють скептицизм з приводу того, що українські війська зможуть утримати контроль над російською територією. Москва також продовжує домагатися успіхів у Донецькій області на сході України і не перекидає звідти війська для захисту нового українського штурму.

Але хоча Київ, можливо, і поліпшив свою майбутню переговорну позицію завдяки захопленню земель, ймовірність майбутніх мирних переговорів, схоже, зменшилася. Цього тижня Путін публічно пообіцяв не пом’якшувати свою позицію на переговорах через напад на російську територію.

Дипломат, знайомий із перебігом переговорів, повідомив, що Катар обговорював домовленість про мораторій на енергетичний удар із Києвом і Москвою протягом останніх двох місяців. За словами чиновника, сторони домовилися про проведення саміту в Досі, залишилося опрацювати лише незначні деталі.

«Після Курська росіяни відмовилися», – сказала інша людина, знайома з ходом переговорів.

Російський вчений, тісно пов’язаний з високопоставленими російськими дипломатами, заявив, що Путін не буде налаштований укладати угоду після Курського наступу.

«Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском», – сказав співрозмовник.

Академік додав, що Росія може з більшою готовністю розглянути угоду щодо енергетичної інфраструктури як спосіб заманити Київ на ширші переговори про припинення вогню. В іншому випадку, за його словами, у Москви може бути менше мотивації, оскільки вона вважає, що зможе завдати українській енергетичній інфраструктурі більшої шкоди, ніж Київ зміг завдати російським нафтопереробним заводам.

Удари Росії по енергосистемі України були жорстоко ефективною тактикою. Повсякденне життя українців, які живуть далеко від лінії фронту, порушене відключеннями електроенергії, які можуть тривати годинами. Перебої також завдали серйозної шкоди економіці, і без того зруйнованій війною. Деякі люди, які переїхали за кордон, називають нестабільність електропостачання головною причиною неповернення.

Українські чиновники висловили стурбованість тим, як країна переживе зиму, якщо російські бомбардування продовжаться. Через російські авіаудари Україна втратила близько дев’яти з 18 гігават, необхідних для пікового споживання цієї зими, – занадто багато, щоб відновити їх за короткий період часу. За словами чиновників, у холодні місяці електроенергія може подаватися не більше п’яти-семи годин на день.

«Усе потрібно зважити – наш потенціал і можливий збиток для нашої економіки порівняно з тим, якої ще шкоди ми можемо завдати їм і їхній економіці», – сказав український чиновник, поінформований про запланований саміт у Катарі. «Але енергетика, безумовно, має для нас вирішальне значення. Ми іноді забуваємо про економіку, але нам загрожує вільне падіння, якщо взимку не буде світла і тепла».

Українці вважають за краще, щоб потенційна угода щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі була досягнута за аналогією із зерновою угодою, укладеною за посередництва Туреччини та Організації Об’єднаних Націй у 2022 році, в результаті якої Росія тимчасово зняла морську блокаду, дозволивши Україні переправляти зерно через Чорне море.

Минулого року Москва вийшла з угоди, заявивши, що тільки 3 відсотки зерна дісталося країнам, які найбільше цього потребують, незважаючи на дані ООН, згідно з якими більша частина експорту за цією угодою була спрямована в країни, що розвиваються. Однак Київ продовжує успішно вивозити вантажі зі своїх чорноморських портів за підтримки Анкари.

Другий український чиновник, знайомий з потенційною угодою, сказав, що для заборони енергетичного удару «ми ведемо переговори через партнерів, щоб бути впевненими, що угода буде працювати, а не один на один з Росією, як це було раніше».