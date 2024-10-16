The Washington Post: Чому Північна Корея відправляє Росії солдатів

Цього тижня президент Володимир Зеленський підтвердив повідомлення про те, що північнокорейські війська надають підтримку росіянам у війні проти України.

Раніше співробітник української військової розвідки повідомив, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку в Росії і можуть бути направлені на лінію фронту до кінця цього року, пише The Washington Post.

Північна Корея була одним із затятих прихильників війни Росії проти України і однією з чотирьох країн, які проголосували проти резолюції ООН, що засуджує агресію. Відтоді Пхеньян допомагає Путіну, відправляючи боєприпаси радянської епохи. Американські чиновники кажуть, що в ці поставки входять артилерійські снаряди та інша зброя, а у відповідь Північна Корея, можливо, отримує російську допомогу для розвитку власної програми озброєнь.

З огляду на повідомлення про те, що багато північнокорейських снарядів і озброєння не функціонують, Північній Кореї є сенс направити персонал для допомоги в обслуговуванні, управлінні та оцінці своєї зброї, каже військовий експерт Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі Лі Хо Рюн.

Українська влада стверджує, що Путін, можливо, попросив Північну Корею допомогти з особовим складом, щоб уникнути нової хвилі мобілізації. Північнокорейські війська можуть вивільнити резервні підрозділи на території Росії, що може мати значний вплив у деяких районах на лінії фронту, сказав чиновник у Києві.

За даними сеульської моніторингової групи Daily NK, що має інформаторів у Пхеньяні, північнокорейці вже можуть перебувати в Росії і допомагати у відновлювальних роботах на окупованій частині Донбасу. Видання повідомило, що навесні туди направили близько 150 робітників.

Північна Корея вже давно відправляє робітників – здебільшого лісорубів і будівельників – у Росію, щоб заробити гроші для режиму, який відчуває брак коштів. Кім особливо гостро потребує грошей після пандемії, яка змусила його закрити кордони навіть із Китаєм, відрізавши торгівлю, що підтримує його економіку на плаву.

Ці робітники забезпечують приплив цінної іноземної валюти, яка допомагає Кіму і його режиму. Вони часто працюють довгі години в небезпечних умовах, не маючи спорядження і достатньої підготовки з техніки безпеки. Переважна більшість – чоловіки, чиї паспорти вилучають під час в’їзду в Росію, а дружини і діти повинні залишатися в Північній Кореї, щоб утримати їх від спроб втечі за кордон.

Північнокорейці продовжують працювати в Росії та інших країнах, незважаючи на заборону Організації Об’єднаних Націй на видачу урядами нових дозволів на роботу північнокорейцям і вимогу репатріювати всіх робітників до кінця 2019 року.

Після заборони ООН північнокорейці продовжували в’їжджати в Росію за туристичними або студентськими візами і працювати в російських компаніях, ідеться в доповіді Міністерства об’єднання Південної Кореї за 2024 рік, що ґрунтується на свідченнях втікачів.