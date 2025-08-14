The Times: Велика Британія не розгортатиме 30-тисячний контингент в Україні

Велика Британія змінила формат і завдання миротворчої місії, яка працюватиме в Україні після завершення активної фази війни з Росією.

Про це повідомляє The Times.

За даними видання, командування британської армії відмовилося від плану створення 30-тисячного контингенту для захисту портів і міст України. Натомість запропоновано більш “реалістичну місію”, яка включає охорону повітряного простору над західними регіонами України, підготовку українських військових та розмінування Чорного моря.

Джерела зазначають, що деякі європейські країни вважали розгортання великого контингенту надто ризикованим і не хотіли направляти достатню кількість військових. Це викликало розчарування серед інших учасників.

Нинішній план передбачає надання логістичної підтримки, озброєння та інструкторів для відновлення й переоснащення Сухопутних військ України, зокрема через навчання у західних регіонах. Також йдеться про патрулювання повітряного простору літаками Typhoon або F-35 для захисту неба і відновлення міжнародних авіаперельотів.

Крім того, країни коаліції планують розмінування Чорного моря та забезпечення безпечного проходу суден до й з українських портів.

Нагадаємо, “Коаліцію рішучих” прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив у березні цього року. У квітні президент України Володимир Зеленський повідомив, що першими в Україну прибудуть французькі та британські війська. Президент Франції Еммануель Макрон заявляв про збільшення чисельності миротворців до 50 тисяч. Також про готовність направити свої підрозділи заявила Австрія.