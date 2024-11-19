The Times: Росія посилює ядерні погрози на тлі українських ударів по її арсеналах

Москва розгляне можливість застосування ядерної зброї у відповідь на напад на її територію з використанням західних озброєнь, заявили в Кремлі за кілька годин після того, як Україна, як стверджують, завдала першого удару по Росії американською ракетою дальнього радіусу дії.

Як пише The Times, у вівторок президент Путін затвердив оновлення ядерної доктрини Росії. Він знизив поріг, за якого Росія розглядатиме можливість нанесення ядерного удару. Порівняно з попередньою версією документа в новій редакції значно розширено тригери можливої ядерної відплати.

Якщо в минулій версії доктрини декларувалося, що ядерної відповіді може бути завдано в разі загрози “існуванню держави”, то в новій редакції допускається відповідь на агресію, яка “представляє критичну загрозу суверенітету та/або територіальній цілісності”.

Путін обговорював зміну ядерної доктрини (востаннє її оновлювали 2020 року) протягом кількох місяців, поки західні союзники України обмірковували рішення про надання Києву дозволу на удари вглиб російської території.

Путін постійно намагається провести “червоні лінії”, щоб стримати зростаючу підтримку України з боку Заходу, заявивши в перший день вторгнення, що будь-які спроби Заходу втрутитися призведуть до таких наслідків, “яких ви ще не бачили за всю свою історію”.

Однак у міру розвитку конфлікту ці “червоні лінії” неодноразово перетиналися без наслідків, що привело багатьох до висновку про те, що російський лідер блефує.

Рано вранці у вівторок українські війська завдали свого першого удару ATACMS (як стверджує Міноборони РФ) по військовому об’єкту поблизу російського міста Карачев у Брянській області, приблизно за 80 миль від кордону.

Відповідаючи на запитання, чи була оновлена доктрина навмисно, в момент рішення Байдена, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що її опублікували “своєчасно»” і що Путін доручив уряду оновити її на початку цього року, щоб вона “відповідала поточній ситуації”.

Пєсков сказав: “Агресія неядерної держави за участю ядерної держави розглядається як спільний напад”, додавши, що оновлення має бути “вивчено” за кордоном.