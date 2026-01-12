        Події

        На Хмельниччині у лісі ледь не замерзла 7-річна дитина

        Віктор Алєксєєв
        12 Січня 2026 16:19
        За кілька годин активних пошуків хлопчика знайшли — за 15 км від дому / Фото Нацполіція
        За кілька годин активних пошуків хлопчика знайшли — за 15 км від дому / Фото Нацполіція

        На Хмельниччині поліцейські спільно з військовими та місцевими жителями розшукали 7-річного хлопчика, який ледь не замерз у лісі.

        Як повідомили правоохоронці, до поліції звернувся 48-річний місцевий житель, який повідомив про зникнення свого 7-річного онука.

        Одним із перших на місце події прибув шериф Новодунаєвецької територіальної громади Володимир Гордань. Саме він натрапив на дитячі сліди, які вели до лісу.

        За кілька годин активних пошуків хлопчика знайшли — за 15 км від дому. Змерзлого, знесиленого — але живого і неушкодженого.

        Хлопчика оглянули медики, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.


