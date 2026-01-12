Норвегія виділяє Україні 400 млн доларів, половину — на відновлення енергосистеми

Норвегія оголосила про надання Україні нового пакета фінансової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Половину коштів спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об’єктів енергетики.

Про це пише Суспільне.

Про надання допомоги України під час візиту до Києва заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. За його словами, загальний обсяг допомоги становить 400 мільйонів доларів, що відповідає 4 мільярдам норвезьких крон.

Еспен Барт Ейде уточнив, що 200 мільйонів доларів буде спрямовано на нагальні зимові потреби, зокрема на закупівлю газу та ремонт енергетичної інфраструктури, щоб забезпечити стабільне опалення та електропостачання. Решта 200 мільйонів доларів передбачені для підтримки державного бюджету України.

Андрій Сибіга зазначив, що Норвегія однією з перших відреагувала на потребу України в додаткових обсягах газу. Він нагадав, що восени Норвегія вже надала близько 150 мільйонів доларів енергетичної допомоги для закупівлі газу в зимовий період.

Також глава МЗС України повідомив, що у 2026 році уряд Норвегії планує виділити Україні 8,4 мільярда доларів допомоги, зберігши рівень підтримки на рівні попереднього року. Окрім цього, Норвегія залишається однією з країн-лідерів у програмі PURL.