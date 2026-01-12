У лікарні з пораненнями вчителька та двоє школярів: деталі озброєного нападу в київській школі

Сьогодні, 12 січня близько 8:45, в одній зі шкіл в Оболонському районі Києва учень 9 класу напав із ножем на класну керівницю та однокласника, після чого завдав поранень і собі. Усі троє в лікарні. Дії неповнолітнього нападника у столичній школі кваліфіковані як замах на вбивство — поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомили в поліції Києва.

Встановлено, що сьогодні зранку школяр під час перебування у навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.

Попередньо, у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки — колото-різані рани рук та живота. Обох постраждалих госпіталізували, встановлюється ступень тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень.

Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Наразі неповнолітній перебуває у лікарні, де йому надається медична допомога.

Розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на вбивство двох та більше осіб.

“У телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії”, – повідомили в поліції.

В межах досудового розслідування встановлюватиметься мотив скоєння злочину.