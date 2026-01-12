Курсант військового вишу отримав 15 років тюрми за наведення ракет на казарми ЗСУ

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту фсб, який коригував ракетні удари по об’єктах військового інституту, де проходив навчання.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зрадником виявився курсант одного з військових інститутів, завербований російською спецслужбою. За завданням фсб він мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу.

Слідством встановлено, що серед переданих ворогу координат були навчальні корпуси, казарми курсантів, тренувальні майданчики на полігонах інституту, а також оборонні підприємства регіону. Крім того, зрадник готував погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.

Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України затримали агента на території вишу в момент формування агентурного звіту з координатами для повітряної атаки.

За даними слідства, фсб завербувала курсанта через Telegram-канал з пошуку так званих легких заробітків. Для збору розвідданих він робив приховані фото навчальних об’єктів та виробничих цехів підприємств оборонно-промислового комплексу, де курсанти проходили виїзні заняття.

Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон з доказами співпраці з фсб. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Розслідування проводилося за сприяння командування військового інституту та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.