        Комітет з нацбезпеки не підтримав відставку Малюка

        Віктор Алєксєєв
        12 Січня 2026 16:03
        читать на русском →
        Василь Малюк / Фото Офіс президента
        Василь Малюк / Фото Офіс президента

        Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав рішення щодо відставки голови Служби безпеки України Василя Малюка, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

        «Комітет ВРУ з питань оборони розглянув подання президента про звільнення голову СБУ Василя Малюка і не підтримав це рішення», – написав народний обранець у Telegram.

        Він зазначив, що підтримали подання президента лише сім членів комітету, шість проголосували проти, а ще двоє утримались. (Загалом станом на січень 2026 року в Комітеті 19 членів).

        Водночас, згідно з процедурою, подання все одно мають винести на голосування у парламенті, що, ймовірно, відбудеться цього тижня.

        «Виходить «комітет не рекомендує на розгляд зали». Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж», – написав Железняк.


