Комітет з нацбезпеки не підтримав відставку Малюка

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав рішення щодо відставки голови Служби безпеки України Василя Малюка, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Комітет ВРУ з питань оборони розглянув подання президента про звільнення голову СБУ Василя Малюка і не підтримав це рішення», – написав народний обранець у Telegram.

Він зазначив, що підтримали подання президента лише сім членів комітету, шість проголосували проти, а ще двоє утримались. (Загалом станом на січень 2026 року в Комітеті 19 членів).

Водночас, згідно з процедурою, подання все одно мають винести на голосування у парламенті, що, ймовірно, відбудеться цього тижня.

«Виходить «комітет не рекомендує на розгляд зали». Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж», – написав Железняк.