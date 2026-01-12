        Суспільство

        У Києві застосовано екстрені відключення: у Міненерго пояснили причину

        Галина Шподарева
        12 Січня 2026 14:32
        читать на русском →
        Вечірній Київ / Фото: Головне в Україні
        Вечірній Київ / Фото: Головне в Україні

        Київ та частина Київської області переходять на екстрені відключення світла. Планові графіки наразі не діятимуть.

        Про це повідомили в Міненерго.

        Як пояснили у відомстві, пошкодження енергосистеми вкрай серйозні і масштабні після останніх масштабних обстрілів.

        Реклама
        Реклама

        Низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему.

        Енергетики просять киян ощадливо споживати світла, яке з’являється в мережі.

        “Відновлювальні роботи тривають 24/7. Місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість”, – йдеться в повідомленні.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини