У Києві застосовано екстрені відключення: у Міненерго пояснили причину

Київ та частина Київської області переходять на екстрені відключення світла. Планові графіки наразі не діятимуть.

Про це повідомили в Міненерго.

Як пояснили у відомстві, пошкодження енергосистеми вкрай серйозні і масштабні після останніх масштабних обстрілів.

Реклама

Реклама

Низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему.

Енергетики просять киян ощадливо споживати світла, яке з’являється в мережі.

“Відновлювальні роботи тривають 24/7. Місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість”, – йдеться в повідомленні.