Обіцяв лікування за кордоном та два роки виманював гроші: поліція викрила шахрайство на мільйон гривень

Поліцейські Мукачевого затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві щодо подружжя пенсіонерів. За даними слідства, він заволодів понад 1,1 мільйона гривень, обіцяючи організувати лікування за кордоном.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Правоохоронці встановили, що у вересні 2023 року 67-річна мукачівка звернулася до знайомого чоловіка з проханням допомогти в організації лікування її чоловіка, який на той момент мав проблеми із зором. Фігурант запевнив жінку, що має відповідні “зв’язки” та може посприяти влаштуванню чоловіка на лікування до закордонної медичної клініки.

Він переконував подружжя, що питання лікування “перебуває в процесі вирішення”, та систематично виманював у жінки кошти. Водночас жодних реальних дій для організації лікування він не вчиняв. Через очікування та відсутність меддопомоги чоловік потерпілої за цей час повністю втратив зір.

Упродовж майже 2 років пенсіонерка перерахувала на банківські рахунки зловмисника 1 172 595 грн, а також неодноразово передавала йому кошти готівкою. Лише після того, як жінка усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, потерпіла звернулася із заявою до поліції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та розшукали його. Дії фігуранта кваліфікували за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.