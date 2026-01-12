Україна отримає першу партію БМП Lynx KF41 з Німеччини

Україна найближчим часом отримає п’ять бойових машин піхоти Lynx KF41 німецького виробництва. Поставку здійснить оборонний концерн Rheinmetall, а фінансування забезпечить уряд Німеччини.
Про це йдеться в релізі Rheinmetall.
На початку 2026 року німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні п’ять бойових машин піхоти Lynx KF41.
За даними виробника, контракт на постачання першої партії БМП було підписано у грудні 2025 року. Вартість п’яти машин становить двозначну суму в мільйонах євро, оплату здійснить уряд Німеччина.
Бойові машини оснастять двомісною баштою Lance та спеціально сконфігурують відповідно до потреб Збройних сил України. У Rheinmetall зазначили, що наступним етапом може стати закупівля додаткових партій Lynx KF41, а також організація їх виробництва на території України.
ББМ Lynx KF41: характеристики
Lynx KF41 є гусеничною бойовою машиною піхоти нового покоління з модульною конструкцією, що дає змогу адаптувати її до різних бойових завдань. Машина оснащена активними, пасивними та реактивними системами захисту від реактивних гранатометів і протитанкових керованих ракет.
БМП має башту Lance 2.0, розроблену для підвищення живучості ключових систем під час ближнього бою. Озброєння включає 35-мм автоматичну гармату з можливістю інтеграції додаткових систем, зокрема протитанкових керованих ракет, ударних боєприпасів без прямої видимості, засобів радіоелектронної боротьби або безпілотників.
Lynx KF41 розрахована на екіпаж із трьох осіб і може перевозити до восьми військовослужбовців. Маса машини становить близько 44 тонн, що робить її більшою за базові версії бойових машин піхоти.