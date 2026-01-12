Україна отримає першу партію БМП Lynx KF41 з Німеччини

Україна найближчим часом отримає п’ять бойових машин піхоти Lynx KF41 німецького виробництва. Поставку здійснить оборонний концерн Rheinmetall, а фінансування забезпечить уряд Німеччини.

Про це йдеться в релізі Rheinmetall.

На початку 2026 року німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні п’ять бойових машин піхоти Lynx KF41.

Реклама

Реклама

За даними виробника, контракт на постачання першої партії БМП було підписано у грудні 2025 року. Вартість п’яти машин становить двозначну суму в мільйонах євро, оплату здійснить уряд Німеччина.

Бойові машини оснастять двомісною баштою Lance та спеціально сконфігурують відповідно до потреб Збройних сил України. У Rheinmetall зазначили, що наступним етапом може стати закупівля додаткових партій Lynx KF41, а також організація їх виробництва на території України.

ББМ Lynx KF41: характеристики

Lynx KF41 є гусеничною бойовою машиною піхоти нового покоління з модульною конструкцією, що дає змогу адаптувати її до різних бойових завдань. Машина оснащена активними, пасивними та реактивними системами захисту від реактивних гранатометів і протитанкових керованих ракет.

БМП має башту Lance 2.0, розроблену для підвищення живучості ключових систем під час ближнього бою. Озброєння включає 35-мм автоматичну гармату з можливістю інтеграції додаткових систем, зокрема протитанкових керованих ракет, ударних боєприпасів без прямої видимості, засобів радіоелектронної боротьби або безпілотників.

Lynx KF41 розрахована на екіпаж із трьох осіб і може перевозити до восьми військовослужбовців. Маса машини становить близько 44 тонн, що робить її більшою за базові версії бойових машин піхоти.