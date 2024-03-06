The Times: Російські війська продають українських полонених чеченцям

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, що чеченські війська активно викуповують полонених українців у інших російських солдатів. Воїнів ЗСУ вивозять у місто Грозний у РФ, щоб згодом обміняти на захоплених чеченців.

Про це пише британське видання The Times.

«Були випадки, коли чеченці викуповували наших поранених у російської армії, вивозили їх до Грозного, а потім обмінювали на своїх», ‒ зазначив Яценко.

Хоча в Женевській конвенції немає спеціальної статті, що забороняє торгівлю військовополоненими, така практика, ймовірно, суперечить договору, в якому в загальних рисах зазначено, що «жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених».

Вважається, що понад 10 000 «кадирівців» ‒ солдатів, лояльних до чеченського лідера Рамзана Кадирова ‒ прийшли воювати на територію України.

Вони брали участь у боях навколо Маріуполя, Сєвєродонецька та Лисичанська в перші місяці повномасштабної війни, але відтоді їхня участь здебільшого обмежується охороною правопорядку та логістичними операціями на віддалі від лінії фронту.

Таким чином, зараз вони менше здатні самі захоплювати солдатів, що є можливим поясненням того, чому вони купують полонених, яких потім можна обміняти на чеченців із українських таборів для військовополонених.

Український військовий В’ячеслав Левицький був захоплений у полон бойовиками так званої «ДНР» у лютому 2023 року і згодом проданий чеченцям.

Його поранили в обидві ноги та живіт під час нічного нальоту на його позицію на північ від Авдіївки. Коли чоловік прийшов до тями наступного дня, він був сам і провів кілька днів, повзаючи по замерзлій землі в пошуках решти свого підрозділу.

Згодом він дістався до української позиції, але виявив, що вона була захоплена ворогом. Він розповів, що бойовики так званої «ДНР» не надали йому ніякої медичної допомоги і били його лопатою, сподіваючись змусити його розповісти про частоту радіохвилі, яку використовують українські військові.

Однак через два дні Левицького відвезли на чеченську позицію за кілька миль від фронту і сказали, що він їде до Грозного. За його словами, як тільки він прибув до чеченської столиці, його доправили в лікарні, де йому ампутували обидві ноги ‒ одну вище коліна, а іншу нижче. Чоловіку також ампутували обидві руки, які кілька днів не лікувалися від обмороження.

Після одужання в лікарні його перевели до підвалу, де він утримувався разом з 60 іншими українськими полоненими, яких готували до обміну на п’ятьох чеченців. У червні 2023 року він повернувся додому в рамках обміну з 39 іншими українцями.

Журналісти вказують, що понад 4 000 українських військовослужбовців залишаються в російському полоні, але точні цифри з української та російської сторони залишаються невідомими.