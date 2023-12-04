The Times: Британія передала Україні ракети Martlet

Велика Британія поставила Україні новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, які призначені для знищення безпілотників.

Про це повідомила газета The Times.

У матеріалі зазначається, що британські ракети Martlet є ефективними у боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських “шахедів”, які використовує Росія у війні проти України.

Водночас офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet поки немає.

Martlet — легка багатоцільова керована ракета, створена компанією Thales Air Defense. Вона перебуває на озброєнні у Великій Британії з 2021 року. Дальність дії — до 8 кілометрів.