Політика

The Times: Британія передала Україні ракети Martlet

4 Грудня 2023 18:54
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зброя, британія

Велика Британія поставила Україні новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, які призначені для знищення безпілотників.

Про це повідомила газета The Times.

У матеріалі зазначається, що британські ракети Martlet є ефективними у боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських “шахедів”, які використовує Росія у війні проти України.

Водночас офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet поки немає.

Martlet — легка багатоцільова керована ракета, створена компанією Thales Air Defense. Вона перебуває на озброєнні у Великій Британії з 2021 року. Дальність дії — до 8 кілометрів.


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