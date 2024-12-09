The Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024»

Американський журнал Time оприлюднив список претендентів на звання «Людина року 2024».

Про це повідомляє сайт видання.

До списку увійшло 10 кандидатів. Серед них — Камала Гарріс, американський політик, яка цього року була суперницею Дональда Трампа на президентських виборах США. Гарріс, разом з Джо Байденом, потрапила на обкладинку журналу як «Людина року» у 2020 році, коли їхній дует переміг Трампа та Майка Пенса.

Серед інших претендентів — Юлія Навальна, вдова російського політика Олексія Навального, яку видання назвало «першою леді російської опозиції». Також у списку — прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який є «одним з найвпливовіших і суперечливих світових лідерів цього року», і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка увійшла в історію як перша жінка-президент Мексики та перша єврейка на цьому посту за понад 200 років незалежності країни.

Ще один претендент — принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка потрапила до заголовків новин після того, як у вересні повідомила про завершення курсу хіміотерапії через діагноз рак.

У списку також найбагатша людина у світі Ілон Маск. 2024 рік став роком, коли Маск вступив у політику, підтримавши Трампа в його передвиборчій кампанії, і після можливої перемоги Трампа його вплив тільки зріс. Маск вже був названий «Людиною року» за версією TIME у 2021 році.

Дональд Трамп також знову у списку, оскільки, як зазначає журнал, він «змінив американський електорат» і став першим засудженим злочинцем, обраним президентом США. Трамп обіцяє запровадити тарифи проти основних торговельних партнерів Америки одразу після вступу на посаду.

Окрім того, до списку потрапив генеральний директор Meta Марк Цукерберг, який перебуває під увагою через урядову перевірку своєї компанії, що володіє Facebook, Instagram та іншими платформами.

Журнал TIME оголосить переможця звання «Людина року 2024» у четвер.