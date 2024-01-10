Політика

The Time назвав поділ України одним з 10 глобальних ризиків 2024 року

10 Січня 2024 06:55
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війна

Журнал The Time опублікував перелік Топ-10 глобальних загроз на 2024 рік, де однією з таких спрогнозованих загроз став можливий поділ України, що розташувався на третій позиції.

Про це йдеться в рейтингу The Time.

Так, у заяві, підписаній Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, Європейським Союзом, Австралією, Німеччиною, Канадою та низкою інших країн, висловлюється занепокоєння щодо наслідків альянсу між КНДР та РФ, який має вплив на безпеку в Європі та інших регіонах.

«Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними і навіть можуть розширитися», — йдеться у публікації.

Видання згадує про низку політичних та економічних чинників, серед яких — приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, початок процесу вступу України до ЄС, накладені на Росію санкції та їх нарощення, охолодження відносин Європи у сфері енергетики з РФ.

В публікації зазначається, що 2024 рік може стати рубіжним для України, яка зіткнулася зі зниженням підтримки з боку США і лише незначним поліпшенням в аспекті допомоги від ЄС. Втім, зазначається, що Україна може вдатись до радикальніших дій, що можуть спровокувати серйозну відповідь з боку РФ і потенційне долучення країн НАТО до конфлікту.

Рейтинг The Time також містить інші глобальні ризики, серед яких політична криза у США через вибори, ескалація конфліктів на Близькому Сході, ризики, пов’язані із ШІ, агресивна поведінка «країн-вигнанців», нестабільність у Китаї, боротьба за ресурси, перебіжки компаній, руйнівні погодні явища і харчова небезпека.


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