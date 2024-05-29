Політика

The Telegraph: Зеленського просять уникати тиску на союзників щодо питання вступу України до НАТО

29 Травня 2024 20:49
зеленський, нато
Президент України Володимир Зеленський і генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ / Фото: ОП

Західні партнери просять президента Володимира Зеленського уникати тиску щодо питання вступу до НАТО.

Як пише The Telegraph, в цьому році Україна не наблизилася до вступу в НАТО на тлі побоювань, що альянс може бути втягнутий у війну з Росією.

Німеччина і Сполучені Штати під час підготовки до зустрічі з нагоди 75-ї річниці організації активно застерігали від того, щоб пропонувати Києву чіткі часові рамки.

“Вони дуже скептично налаштовані щодо просування України на шляху до повноправного членства в НАТО цього року”, – повідомило The Telegraph джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена.

Джерело додало, що “США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але існує занепокоєння щодо загрози Росії для решти членів альянсу”.

За словами джерел в Альянсі, після попереднього саміту керівництво НАТО переглянуло очікування щодо вступу України. Як пише видання, члени Альянсу, які підтримують вступ України, включно з Великою Британією, тоді створили надто великий тиск навколо цього рішення.

Зазначається, що питання членства України домінувало на минулорічному саміті і створило розбіжності між країнами-членами. Інсайдери стверджують, що напередодні президентських виборів у США подібний інцидент може зіграти на руку Дональду Трампу, який піднімав питання щодо актуальності альянсу.

“Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників, щоб вони знову виступили на підтримку чіткого графіку вступу України до Альянсу”, — пише видання.

Також йдеться про те, що хоча лідери НАТО відмовляються назвати часові рамки членства України в Альянсі, вони запропонують те, що називають “мостом” або “шляхом” до вступу, як демонстрацію підтримки цього процесу.

За словами двох дипломатів, пакет підтримки, який зараз обговорюється, підкреслить “здатність України обирати власне майбутнє” і продемонструє, що “шлях до членства стає коротшим”, оскільки вона захищає себе від російської агресії.


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