The Telegraph: Країни НАТО мають бути готові до виходу США з Альянсу

Європейські країни мають бути готові до того, що Дональд Трамп виведе США з НАТО, заявили іноземні дипломати в інтерв’ю The Telegraph.

Дипломати з країн, що входять до Альянсу, заявили, що європейським столицям необхідно “зайнятися плануванням” і переглянути поточний оборонний потенціал у світлі загроз, озвучених колишнім президентом.

Минулого тижня Трамп був практично підтверджений як кандидат від республіканців на президентських виборах у листопаді, коли Ніккі Гейлі зняла свою кандидатуру з виборів.

Перспектива його можливого повернення в Білий дім викликала в Європі занепокоєння з приводу американської підтримки України, а також прихильності країни до НАТО.

Раніше Трамп заявляв, що “заохочуватиме” Росію нападати на членів НАТО, які не платять за “рахунками”, а його колишній радник із національної безпеки Джон Болтон передбачив, що в разі переобрання він спробує вийти з Альянсу.

Минулого місяця газета The Telegraph повідомила, що в уряду Великої Британії немає плану дій на випадок такого сценарію.

Однак в інших столицях починають розуміти, що до цього необхідно готуватися.

Один із європейських дипломатів сказав, що коментарі Трампа “звичайно ж” викликають занепокоєння. “Ніхто не знає, що він збирається робити далі”, – сказав він.

За словами чиновника, країнам НАТО необхідно “підготуватися” до сценарію, в якому він послабить американські зобов’язання перед альянсом. “Необхідно підготуватися”, – сказав дипломат.

Однак він зазначив, що кількість країн, які виконують цільовий показник НАТО з витрачання 2 відсотків ВВП на оборону, значно зросла, а це означає, що члени організації можуть сказати Трампу, що “він отримав те, що хотів”.

Дипломат з іншої країни НАТО сказав, що коментарі Трампа різко висвітили “те, що ми так надмірно залежимо від США”. За його словами, “необхідно обговорити”, як застрахуватися від ризику виходу США. Такі країни, як Велика Британія, повинні будуть відігравати ще активнішу роль у забезпеченні європейської безпеки, тому що “якщо США підуть, виникне величезний розрив”.

Третій дипломат сказав, що невизначеність щодо США змусить європейські країни “більше думати в наших власних столицях про оборонне планування – адекватне воно чи ні?”.

У Великій Британії міністри наполягають на тому, що за останній рік НАТО стало сильнішим: у квітні 2023 року до нього приєдналася Фінляндія, а минулого тижня – Швеція.

Однак лорд Дарроч, колишній посол Великої Британії у США, також належить до числа тих, хто стверджує, що уряд має бути готовим до всіх варіантів розвитку подій, якщо Трамп буде переобраний.

Минулого місяця лорд Дарроч, який також обіймав посаду радника з національної безпеки Великої Британії в період із 2012 до 2015 року, написав у журналі Prospect: “Якби я був чиновником в офісі будь-якого прем’єр-міністра в Європі, я б доручив експертам в уряді почати продумувати на випадок непередбачуваних обставин, який вигляд матиме і функціонуватиме НАТО без США – про всяк випадок”.