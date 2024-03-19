The New York Times: За потьомкінським голосуванням Путіна стоїть реальна підтримка

Багато росіян кажуть, що підтримують свого президента, але набагато менш зрозуміло, як би вони вчинили, якби їм надали альтернативні варіанти.

Кремль зрежисирував президентське голосування в Росії, щоб послати єдине повідомлення всередині країни і за кордоном: що підтримка Володимира Путіна переважна і непохитна, незважаючи на війну проти України або навіть завдяки їй, пише The New York Times.

Відтоді, як попередні результати вперше промайнули по державному телебаченню наприкінці неділі, влада не залишила місця для неправильного тлумачення. За їхніми словами, Путін набрав понад 87 відсотків голосів, а його найближчий конкурент – лише 4 відсотки. Усе це було схоже на авторитарний потьомкінський плебісцит.

Кремль, можливо, почувається комфортніше, організовуючи таку велику перемогу, бо рейтинг схвалення Путіна піднявся під час протистояння за незалежними опитуваннями, завдяки ефекту об’єднання навколо прапора та оптимізму щодо російської економіки. Левада-центр повідомив минулого місяця, що 86 відсотків росіян схвалюють Путіна, що є найвищим показником за більш ніж сім років.

Але хоча ці цифри можуть свідчити про незмінну підтримку Путіна і його програми по всій Росії, ситуація складніша, ніж показують цифри. Лідер однієї з опозиційних дослідницьких груп у Москві стверджує, що підтримка Путіна насправді набагато тендітніша, ніж можна припустити за простими цифрами схвалення.

“Цифри, які ми отримуємо під час опитувань у Росії, означають не те, що люди думають”, – сказав московський опозиційний активіст Олексій Міняйло, який останніми місяцями проводить опитування росіян. “Тому що Росія – це не електоральна демократія, а диктатура воєнного часу”.

Більше половини респондентів, наприклад, заявили, що підтримують відновлення відносин із західними країнами, але тільки 28 відсотків очікують, що їх відновить Путін. Близько 58 відсотків висловилися за перемир’я з Україною, але тільки 29 відсотків очікують, що Путін погодиться на нього. “Ми бачимо, що росіяни хочуть іншого, ніж вони очікують від Путіна”, – сказав Міняйло. “Можливо, якби в них була якась альтернатива, вони могли б зробити інший вибір”.

Однак за чверть століття перебування Путіна при владі в Росії альтернативні варіанти систематично усувалися. Опозиційних діячів вигнали, посадили до в’язниці або вбили. Незалежні новинні агентства були вигнані з країни. Небачена з радянських часів хвиля репресій призвела до того, що за прості прояви інакомислення, як-от критичні пости в соціальних мережах, призначаються тюремні терміни.

Олексій Навальний, російський опозиціонер, з яким багато росіян пов’язували надії на альтернативу Путіну, помер за загадкових обставин в арктичній в’язниці минулого місяця. Оголосивши про перемогу наприкінці неділі, Путін назвав смерть Навального “сумним інцидентом”.

“Існує складне обґрунтування того, чому війна так сильно суперечить інтересам Росії, і ця частина спектра відсутня”, – сказав Олександр Габуєв, директор Російсько-Євразійського центру Карнегі. “Зараз це відбувається у вигнанні, і уряд зводить безліч бар’єрів на шляху людей до цього контенту”.

За його словами, зображуючи тих, хто виступає проти війни, як саботажників, режим Путіна домігся того, що “опозиція стала чимось дійсно непривабливим – скоріше для аутсайдерів, а не для людей з основної маси”.

Минулими роками так звані російські “політтехнологи” допускали видимість конкуренції та відкритих дебатів на президентських виборах, щоб підвищити явку і надати перегонам наліт справжності. Але цього року вони не стали ризикувати.

Катерина Дунцова, відносно невідома тележурналістка і колишня муніципальна депутатка з міста за 140 миль на захід від Москви, спробувала висунути свою кандидатуру на посаду президента з антивоєнною платформою, але була швидко дискваліфікована. Так само, як і Борис Надєждін, ще один маловідомий політик, який зібрав понад 100 000 підписів, необхідних для участі в перегонах, але не потрапив до виборчого бюлетеня.

“Вони визнали обох досить небезпечними, щоб не допустити їх до голосування”, – сказав Міняйло. “Це, на мій погляд, багато що говорить про характер режиму і про те, наскільки тверда позиція Путіна. Якщо його режим вважає, що є небезпека в тому, щоб дозволити провінційному журналісту збирати підписи, це говорить багато про що”.

Російські опитування громадської думки регулярно показують, що відносно невелика частина населення Росії є переконаними прихильниками Путіна, а настільки ж численна група – агресивними супротивниками, багато з яких зараз перебувають за кордоном. Більшість же, як з’ясували опитувачі, відносно апатичні, підтримують Путіна пасивно, не маючи на прикметі жодної іншої альтернативи. Особливий вплив на них чинять телевізійні сюжети, які контролюються державою.

“Бездонні колодязі соціальної інерції, апатії та атомізації – ось реальне джерело влади Путіна”, – вважає Габуєв. За його словами, у багатьох росіян немає складних рамок для осмислення певних питань, тому що немає публічних дискусій. А ті росіяни, які висловлюють бажання, відмінні від дій Путіна, не обов’язково готові боротися за те, чого вони хочуть, зазначив Міняйло. Багато росіян вважають, що вони не можуть вплинути на перебіг подій у країні.

Проте зростання підтримки Путіна серед росіян за два роки після того, як він почав війну проти України, очевидне за результатами численних опитувань. Денис Волков, директор “Левада-центру”, каже, що консолідація навколо Путіна дійсно спостерігається за цілою низкою показників. Озброєний величезним пропагандистським апаратом, Путін переконав мільйони росіян у тому, що він відважно захищає їх від антагоністичного західного світу, який прагне використати Україну як палицю для знищення їхньої нації та їхнього способу життя.

Габуєв зазначає, що, незважаючи на війну, що заплямувала більшу частину спадщини Путіна, перші два терміни його правління принесли найбільше поєднання матеріального процвітання і відносної свободи, яке коли-небудь бачили росіяни, і для тих, хто не цікавиться політикою, добра воля зберігається. “У цьому і полягає парадокс: це справді найщасливіше життя в історії країни”, – підкреслює Габуєв. “Тому що такого поєднання багатства, матеріального благополуччя і свобод одночасно ніколи не було”.