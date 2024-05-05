The Mirror: Колишній британський зек і наркоман вербує інших британців, щоб воювати проти України

Один із британських зрадників, який воює на боці Росії, вербує інших найманців, щоб ті взяли до рук зброю проти України, пише The Mirror.

Ейден Мінніс заохочує інших британців приєднатися до нього і дає поради та інструкції про те, як їм потрапити на лінію фронту. У своєму повідомленні на Facebook він хвалиться: “Британські чоловіки і жінки зв’язуються зі мною, бажаючи приєднатися до російських військових зусиль”.

Колишній в’язень, наркоман, алкоголік і член “Національного фронту” був викритий у березні газетою Daily Mirror як солдат російського батальйону на Донбасі. А минулого місяця ця газета виявила, що Мінніс позував з російським паспортом, вихваляючись тим, що отримав російське громадянство.

Відтоді 37-річний чоловік намагається заманювати інших у соціальних мережах, пишучи: “Якщо ви хочете приєднатися до Збройних сил Російської Федерації, зв’яжіться зі мною”. Коли один з друзів каже, що “записався б миттєво, якби міг”, Мінніс відповідає: “Це не складно: “Це не так складно. Віза і квиток на літак, друже”. В іншому дописі, вихваляючись своїм російським паспортом, він кричить: “Боріться за російську армію, і ви його отримаєте”.

Розмови з підписниками свідчать про те, що Мінніс допомагає людям виїхати до Росії у приватних повідомленнях.Він пише одному з чоловіків, який звернувся до нього: “Я повернуся до тебе. Отримай візу, друже. Починай процес”. Інший чоловік відповідає: “Як тільки я подбаю про свою жінку і дітей, запиши мене. Щодня я мрію про те, щоб бути там, щоб допомогти моїм російським братам і сестрам”.

“Життя коротке, і немає кращої слави, ніж боротися за те, що правильно”. Мінніс приїхав в Україну в січні, щоб приєднатися до російської армії, де він працював сапером, або бойовим інженером, встановлюючи міни та вибухівку. Минулого тижня він заявив, що його переводять до штурмового батальйону – штурмового підрозділу, в якому часто служать засуджені – і що там буде “жорсткіше”.

Незважаючи на це, минулого тижня він опублікував фотографії, як він стверджував, свого весілля з росіянкою на ім’я Ірина. В інших постах Мінніс розповідав про свою любов до Росії і Путіна – і ненависть до Британії. До поїздки в Росію він жив у гуртожитку для бездомних у своєму рідному місті Чіппенхем, графство Вілтс, після того, як відбув термін за насильницькі напади.

Він є одним з двох відомих британців, які воюють за Росію в Україні. Їх оголосили зрадниками, і їм загрожує арешт, якщо вони повернуться додому.

Інший, 48-річний волоцюга Бен Стімсон, наркоман з Олдхема, був визнаний винним у терористичних злочинах і ув’язнений на понад п’ять років після того, як у 2015 році провів чотири місяці на Донбасі разом з проросійськими бойовиками.

Обом можуть бути пред’явлені звинувачення за антитерористичним законодавством або за Законом про призов на військову службу за кордоном 1870 року, який забороняє вступати до збройних сил країни, що воює з державою, яка перебуває в стані миру з Великою Британією.