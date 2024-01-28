The Guardian: Україна посилює боротьбу ударами безпілотників вглиб Росії

Минулого тижня автомобіліст, який їхав у Ленінградській області Росії, зіткнувся з чимось незвичайним. Люди перегородили дорогу. Попереду стояв великий оливково-зелений військовий автомобіль з сигароподібними ракетами на кузові, який здавав назад, а потім припаркувався на засніженому узбіччі. “Трясця! Це С-300”, – вигукнув водій, а потім додав: “Тож, хлопці, готуймося до найгіршого”.

Так починає свою статтю у The Guardian Люк Гардінг.

Ця сюрреалістична зустріч на узбіччі сталася за межами Санкт-Петербурга, більш ніж за 620 миль (близько 1000 км) від кордону з Україною і де Росія веде майже дворічну тотальну війну. Кремлівські служби безпеки, вочевидь, не збиралися ризикувати. Вони розгортають зенітно-ракетну систему С-300, щоб захистити імперську столицю Петра Великого від невеликих, але руйнівних безпілотників.

За останні три тижні Україна спричинила хаос в енергетичній інфраструктурі Росії. Невдовзі після Нового року хтось прикріпив вибухівку до вагонів потяга в уральському місті Нижній Тагіл. Вибух стався поруч з об’єктами “Газпром нафти”, третьої за величиною нафтовидобувної компанії країни. Потім безпілотник-камікадзе врізався в нафтобазу в Орловській області.

18 січня був атакований ще один нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі – рідному місті Володимира Путіна. Це було вперше з моменту вторгнення в лютому 2022 року, коли безпілотні літальні апарати досягли Ленінградської області.

Це було ще не все. Масштабна пожежа спалахнула на нафтобазі в місті Клинці, неподалік від кордону з Білоруссю та Україною.

Через три дні безпілотники завдали удару по балтійському порту Усть-Луга у Фінській затоці і головному нафтовому терміналу, що належить компанії “Новатек”. Він постачає паливо для російської армії, а інші вантажі йдуть в Азію. Помаранчева вогняна куля осяяла небо. Свідки описували вибух в апокаліптичних термінах. “Коли він вибухнув, земля здригнулася”, – сказав один із працівників у розмові з інформаційним агентством “Фонтанка”.

До минулого тижня було неможливо ігнорувати докази нової і тривалої атаки на ключову частину російської економіки. У середу безпілотник влучив у Туапсинський нафтопереробний завод на півдні Росії на Чорному морі. Полум’я від палаючого заводу було видно на тлі чорнильного горизонту. Неподалік був змушений закритися аеропорт у Сочі – улюбленому курорті Путіна, що славиться своїми гальковими пляжами.

Цього року українські безпілотники завдали ударів щонайменше по чотирьох російських нафтогазових терміналах по всій країні. Ці атаки є частиною зростаючої асиметричної кампанії Києва, спрямованої на те, щоб підірвати галузь і позбавити Москву мільярдів доларів світових доходів, які вона використовує для фінансування своєї війни. Близько половини експортних надходжень Росії у розмірі 420 млрд доларів минулого року надійшли від продажу нафти.

“Росія фінансує свою армію за рахунок експорту нафти. Ви не можете переконати такі країни, як Індія і Китай, припинити її купувати. Тому ви виводите з ладу російські нафтопереробні заводи”, – сказав Ілля Пономаренко, колишній військовий репортер київської газети “Independent”. Він додав: “Ви можете завдати великої шкоди російській економіці”.

Пономаренко назвав цю стратегію “розумною війною”. Інші назвали її “одним з найсміливіших кроків за всю війну”. Стратегія визнає, що звичайні збройні сили Росії набагато переважають українські, і що цей розрив навряд чи скоро скоротиться.

Після невдалої спроби захопити Київ Путін наростив виробництво озброєнь, перетворивши Росію на військову економіку, а також отримав додаткові боєприпаси з Північної Кореї.

Збройні сили Путіна тепер мають більше всього: снарядів, бойових броньованих машин, танків, балістичних ракет, авіації та піхотних ударних груп. Україна, тим часом, змушена обмежувати використання артилерії, оскільки західні поставки скорочуються, а республіканці в Конгресі продовжують блокувати виділення 61 мільярда доларів на безпекову допомогу уряду Володимира Зеленського.

Єдиною сферою, де Україна, можливо, має перевагу, є інноваційне виробництво безпілотників. Обидві сторони широко використовують дрони. Але Київ, схоже, розробив технічно досконалі ударні моделі, які можуть літати на великі відстані, вражаючи цілі глибоко в тилу Росії.

Численні приватні українські компанії також беруть участь у створенні та випробуванні безпілотників.

Росіяни, схоже, дедалі більше занепокоєні. Нафтогазова промисловість, яка сприяла поверненню Росії на світову арену, тепер виглядає як ахіллесова п’ята.

Через кілька днів після удару під Санкт-Петербургом місцева влада попередила про подальші інциденти. “На об’єктах критичної інфраструктури в усіх районах оголошено режим підвищеної готовності”, – повідомила прес-служба Ленінградської області в месенджері Telegram.

Ці атаки мають ще одну перевагу для українських військових, які перебувають у важкому становищі. Вони змусили Росію перемістити деякі засоби протиповітряної оборони від лінії фронту, щоб захистити нові міста, які опинилися в зоні досяжності. Зростають дилеми і для російського генерального штабу. Тим часом безпілотники, що літають над головою, стають все більш звичним явищем, змушуючи пересічних росіян звернути увагу на війну, яку багато хто воліє ігнорувати.

Служба безпеки України взяла на себе відповідальність за ці диверсійні місії. Кирило Буданов, високопоставлений керівник військової розвідки в Києві, також може бути причетний до цих добре виконаних операцій. “Це його рук справа. Коли є багато соковитих фотографій для ЗМІ, Буданов напевно там, – сказав Пономаренко, додавши, що він цінує увагу до себе: “Він дуже цінує увагу”.

Безпілотники, використані для удару по Росії, майже напевно вироблені в Україні. Це дозволяє Києву обходити обмеження, накладені США та деякими іншими союзниками на використання зброї, що постачається Заходом, для атак на російську територію. Вважається, що ці червоні лінії сформулював Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, за підтримки директора ЦРУ Вільяма Бернса.

За словами Андерса Ослунда, колишнього старшого наукового співробітника Атлантичної ради, Салліван радив Зеленському не намагатися повернути Крим або завдати удару по Керченському мосту, який з’єднує окупований півострів з російською територією. Очевидно, Салліван аргументував це тим, що це може спровокувати ядерну війну. Київ, однак, не погоджується з цим і часто обстрілює Крим.

Аслунд зазначив, що російський видобуток нафти “високо сконцентрований” навколо лише двох міст – Санкт-Петербурга і чорноморського порту Новоросійськ. “Ми очікуємо, що Україна завдасть удару по інших нафтопереробних заводах, нафтобазах і експортних портах у цих районах”, – сказав він у Twitter/X, додавши: “Наполягаючи на своїй незалежності від транзитних країн і жорстоко поводячись з ними, Росія зробила себе вразливою”.

Сергій Вакуленко, експерт з питань нафти з вашингтонського Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що дрони не можуть знищити цілий російський нафтопереробний завод, оскільки існує сучасне протипожежне обладнання, і до цього часу пожежі гасилися за кілька годин. Але він підрахував, що 18 російських нафтопереробних заводів, які разом виробляють 3,5 млн барелів нафти на день, зараз знаходяться в зоні досяжності безпілотників. Він припустив, що всі вони є “можливими цілями”.

Виступаючи минулого тижня в Києві, один з представників військової розвідки заявив, що раніше міжнародні партнери України були не надто охочі до прямого нападу на Росію. За його словами, це змінюється: “ЄС і США неохоче йшли на це. Вони не хотіли провокувати. Зараз вони краще розуміють ситуацію. Це приблизно на 20% більше”.

У той час, коли Росія обстрілює українські міста – у вівторок у Харкові та Києві загинуло щонайменше 18 людей – атаки безпілотників піднімають бойовий дух. “Вони піднімають дух вдома. Нас не тільки бомблять, але й ми бомбимо”, – сказав письменник Андрій Курков. На запитання, чи стало йому від цього легше, він відповів: “У моєму випадку це працює, однозначно”.